Teammanager pakt uit met stevige waarschuwing, vooral aan het adres van Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard zijn elkaar in de vorige Tour de France vaak tegengekomen en dat zal wellicht in de komende jaren ook nog het geval zijn. Al liggen ook teammanagers van andere ploegen op de loer om hun podiumplek af te pakken.

Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel vergezelden Tadej Pogacar na afloop van de Tour de France op het podium als nummers 2 en 3 uit het klassement. Een Tour zonder Pogacar op het podium is ondenkbaar. Moest een nieuwe topper een woordje mee komen zeggen, dan zou in de eerste plaats de plek van Evenepoel en Vingegaard in het vizier komen.

Dat is alleszins waar ze bij hopen op Israel-Premier Tech. Het is bekend dat het een heel ambitieuze ploeg is, al komt het er nog niet helemaal uit. Het team heeft moeite om renners uit de top 30 van de UCI-ranking aan te trekken. Dat verandert misschien wel wanneer Christopher Froome eind dit jaar wegvalt. Zo komt er heel wat geld vrij.

Israël-Premier Tech ambieert Tour-podium

"Onze focus ligt op het ontwikkelen van onze eigen renners die in de komende jaren op het podium van de Tour de France kunnen staan", vertelt ploegmanager Kjell Carlström aan de onafhankelijke wielerjournalist Daniel Benson. In 2025 moeten Evenepoel en Vingegaard dus nog geen schrik hebben, maar in de toekomst misschien wel.

Carlström probeert overigens ook wel realistisch naar die toekomst te kijken. "'We hebben niet het ultieme doel om de Tour de France te winnen. Ons doel is om op het podium te komen. Er zit nog een verschil tussen het podium bereiken en de eindzege binnenhalen. Het podium is de ambitie en het is iets dat we willen bereiken."

Evenepoel blijft grote podiumkandidaat

Met welke renner dat kan zijn, zal dan nog moeten blijken. Voorlopig blijft Remco Evenepoel achter Pogacar en Vingegaard de grootste podiumkandidaat voor de Tour.