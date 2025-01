"Laat dat niet de motivatie zijn": Jasper Stuyven staat voor belangrijk seizoen

2024 was een verschrikkelijk jaar voor het wielrennen door alle zware valpartijen. Ook Jasper Stuyven deelde in de brokken. Hij kwam net als Wout van Aert ten val in Dwars door Vlaanderen.

Ook voor hem betekende dat geen Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix door een sleutelbeenbreuk. Iets wat hij dit jaar zeker wil vermijden, al weet je in de koers nooit.

Op dat moment zat hij immers met een uitstekende vorm. “Makkelijk had ik het toen niet. Jammer dat dat gebeurde, net met die vorm. Maar het was ook fijn om in 2024 weer die bevestiging van mijn vorm te zien”, vertelt hij aan Sporza.

Ook nu verloopt de voorbereiding op het nieuwe seizoen goed. Hij begint in de Algarve midden februari, om dan naar het Vlaamse openingsweekend te trekken. De Tirreno Adriatico moet de voorbereiding op de kasseiklassiekers vormen.

“Na mijn val in de Ronde van Guangxi (half oktober) heb ik nog een tijdje gesukkeld met de knie. En in december had ik last van een kleine ziekte. Maar ik ben tevreden met waar ik sta”, klinkt het.

Een puntje van zorg is wel dat zijn contract bij Lidl-Trek eind dit jaar afloopt. “Op dit moment van mijn carrière is het gewoon belangrijk om opnieuw voorin mee te doen in de topkoersen”, vertelt hij.

“Die ene uitschieter extra zou voor mijn volgend contract geen wereld van verschil meer maken. Maar laat dat niet de motivatie zijn”, besluit hij met klare taal.