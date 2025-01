Lotto ziet het met lede ogen aan en is scherp voor topploegen: "Ze vermoorden ons"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Lotto verloor Maxim Van Gils aan Red Bull-BORA-hansgrohe en heeft nog heel wat talenten klaar staan. De ploeg wil dan ook dat de UCI ingrijpt in de lonen en vergoedingen voor jonge renners.

Voor Lotto wordt het weer wat heropbouwen dit jaar. De ploeg verloor niet alleen Maxim Van Gils maar ook renners zoals Victor Campenaerts en Florian Vermeersch. De ploeg heeft wel nog enkele andere toppers aan boord.

Met Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en vanaf 2026 ook Jarno Widar heeft Lotto volgens ploegleider Nikolas Maes drie renners die van het niveau zijn van een topploeg zoals UAE Team-Emirates-XRG.

Salary cap en opleidingsvergoeding

"Als je zoals UAE tien miljoen over hebt en je schaft tien renners met een miljoen salaris aan, dan heb je een dikke ploeg", zegt hij bij In de Leiderstrui. "Maar daarmee vermoorden ze ook een beetje de competitiviteit van de kleinere ploegen."

Een plafond op salarissen is een idee, want anders zal het wielrennen evolueren naar een competitie waar maar vier ploegen meer kunnen winnen volgens Maes. Maar ook een opleidingsvergoeding voor jonge renners kan iets oplossen.

"Het is een gegeven in het huidige wielrennen: als je de cash niet hebt om al die renners vijf jaar aan boord te houden, riskeer je je harde werk te verliezen. Het is aan de UCI om te zorgen voor een opleidingsvergoeding voor renners als Van Gils."