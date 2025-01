"Plaatsje afdwingen": Thibau Nys is nederig, maar weet ook heel goed wat hij wil

Thibau Nys heeft een heel sterk veldritseizoen achter de rug. Nog eventjes en dan gaat de aandacht opnieuw naar het wegseizoen.

Vorig jaar reed Thibau Nys een ongelofelijk sterk wegseizoen. Dat schept natuurlijk de nodige verwachtingen voor 2025. Het wordt vooral uitkijken of hij een debuut zal maken in een grote ronde.

Vooral de Tour de France lijkt de ideale keuze voor Nys, maar het zal niet eenvoudig worden om in die ploeg te geraken. “We moeten met enkele zaken rekening houden: Jonathan Milan zal zijn sprinttrein meenemen en Mattias Skjelmose zal er een klassement najagen”, vertelt Nys aan Sporza.

“Zij moeten ondersteund worden door de juiste mensen. En dat begrijp ik. Ik zal de eerste zijn die klaarstaat om te helpen. Het is ook wel de Tour, hé. Je moet je plaatsje afdwingen.”

Er spelen natuurlijk ook nog heel veel andere factoren mee, zoals de sponsor en wat er van winstkansen ligt. “Het ligt niet in mijn handen, maar we zullen kijken waar ik de ploeg het beste kan bijstaan, en waar ik mezelf het beste kan ontwikkelen.”

Zijn voorkeur is alvast duidelijk om de Tour boven de Vuelta te kiezen. “Puur op vlak van timing zou ik de Tour verkiezen. De Vuelta is toch alweer kort op het crossseizoen. De Ronde van Frankrijk houdt in dat opzicht toch minder risico's in voor mijn winter.”