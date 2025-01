📷 Remco Evenepoel schittert weer: Soudal Quick-Step onthult opvallende foto's

Terwijl enkele van zijn ploegmaats in Australië al de Tour Down Under aan het rijden zijn, ligt Remco Evenepoel nog in de lappenmand. De dubbele olympische kampioen poseerde wel voor het eerst in zijn nieuwe outfit voor 2025.

Als enige was Remco Evenepoel op 9 januari afwezig op de ploegvoorstelling van Soudal Quick-Step in Calpe. De dubbele olympische kampioen van Parijs moest op die dag op controle in het ziekenhuis van Herentals. Daardoor zagen we Evenepoel ook nog niet in de nieuwe uitrusting van Soudal Quick-Step van 2025. Tot nu, want de Belgische ploeg zette op zijn sociale media drie foto's van Evenepoel in het nieuwe shirt van de ploeg. Evenepoel in nieuwe shirt van Soudal Quick-Step Net als vorig jaar zijn de regenboogbandjes als wereldkampioen van 2022 en de gouden bandjes als huidig olympisch kampioen goed zichtbaar op de trui van Evenepoel. Dat was vorig jaar ook al het geval, al moest Evenepoel er toen wel voor strijden. "Ik heb er behoorlijk voor moeten vechten, want de UCI stond erop dat de regenboogbanden de voorkeur kregen, maar gelukkig heb ik ze toch allebei gekregen", zei Evenepoel in september bij VTM Nieuws. Opvallend is ook de laatste foto in de reeks van drie, waarbij de glimlach van Evenepoel terug lijkt te zijn. Hij werkt dan ook hard tijdens zijn revalidatie en hoopt in februari voor het eerst weer buiten te kunnen fietsen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstepteam)





