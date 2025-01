De onthulling: waar ligt het focuspunt van Lotte Kopecky in 2025? Ploeg SD Worx-Protime komt met groot nieuws

Ruilt Lotte Kopecky straks haar regenboogtrui in voor een gele trui in de ploeg? Haar ploeg verkondigt alvast dat dit het doel is in 2025. Kopecky zelf blijft er wel voorzichtig over.

SD Worx-Protime kondigt om te beginnen aan dat Kopecky haar seizoen pas aanvat in Milaan-Sanremo. "Dat is een bewuste keuze. Wij hebben dat onderling overlegd. Je kan in het huidige wielrennen niet meer vanaf de UAE Tour tot en met de Tour de France top zijn. We zijn overeengekomen dat Lotte zich wil toeleggen op dat laatste", aldus ploegleider Danny Stam.

Dat is meteen een stevige binnenkomer. "Ze heeft bijna alle monumenten op haar naam geschreven. We leggen de focus nu ietwat anders in vergelijking met andere jaren. Natuurlijk staan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op haar programma, naast de Waalse klassiekers. Na die laatste wedstrijden leggen we de focus op de voorbereiding van de Tour."

Kopecky moet WK in Rwanda aankunnen

Wat dan met het WK in Rwanda? Dat zou naar verluidt gereden worden op een wel erg zware omloop. "Het wereldkampioenschap wordt op een lastig parcours verreden maar ik zie niet in waarom Lotte dat niet zou aankunnen. Zij is niet voor niets een van de beste rensters ter wereld." De Tour de France Femmes zal in dat opzicht al veel duidelijk maken.

Kopecky verklapt zelf bij Sporza dat Luik-Bastenaken-Luik de klassieker wordt waar ze dit jaar haar pijlen op richt. "Die heb ik nog niet afgevinkt. De Ronde en Roubaix liggen me na aan het hart en daar wil ik goed zijn. Maar Luik is een mooie vervanging als we iets anders willen doen", zegt ze over La Doyenne. En dat is dus het geval.

Kopecky sluit Tour-zege niet uit

Of ze in de Tour voor het klassement gaat, daar blijft ze aanvankelijk over op de vlakte. "Moeilijk te zeggen. Ik kan veel uitspraken doen, maar de media zullen me de woorden in de mond willen leggen. Daarom zeg ik het niet. Klassementsambities zijn er, dat ontken ik niet", erkent Kopecky dan toch. "Maar ik wil er voorzichtig over praten. De Tour winnen? Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dan sluit ik dat niet uit."