INEOS strikt eindelijk nog eens grote naam, maar die moet zijn carrière herlanceren en mikt hoog: "Fantastische kans"

INEOS doet het al jaren met dezelfde uithangborden, maar met de komst van een grote naam uit het wielermilieu komt daar nu verandering in. Caleb Ewan komt bij de Britse ploeg rijden.

Over die optie werd al snel gespeculeerd sinds zijn naam plots verdween van de site van Jayco-AlUla. Hij kon bij deze ploeg niet overtuigen in 2024, nadat zijn laatste jaar bij Lotto Dstny ook al teleurstellend verliep. De Australiër, in zijn beste dagen een garantie op ritzeges in grote ronden, heeft dus één en ander te bewijzen en wil dat doen bij INEOS Grenadiers.

"Dit is een spannende nieuwe uitdaging en een fantastische kans om opnieuw mijn beste niveau te bereiken. In 2025 is mijn doel om opnieuw grote koersen te winnen", legt de snelle man de lat nog altijd hoog. "Ik geloof dat ik dat nog in mij heb. Ik ben nog altijd maar 30, en met de juiste begeleiding en expertise van INEOS, kan ik mijn beste vorm weer vinden."

Ewan ziet potentieel bij INEOS

Welke grote wielerwedstrijden voor hem in aanmerking komen, daar zijn hij en zijn nieuwe ploeg nog niet helemaal uit. "Ik kijk uit naar de besprekingen met het team over mijn programma. INEOS wordt vaak beschouwd als een klassementsteam, maar ik zie veel potentieel in de hele kern om een sprinter te ondersteunen."

Die mening had Ewan bovendien de voorgaande seizoenen al. "In de laatste jaren had ik het vaak over INEOS in sprintersritten, omdat hun renners zich vaak in de juiste plek positioneerden in de beslissende momenten. Naar een nieuwe ploeg gaan vergt altijd aanpassingen, maar ik ken veel van mijn nieuwe ploegmaats."

Ewan rekent op vlotte integratie

Dat zal het misschien al wat gemakkelijker maken. "Alles wat ik gehoord heb over hoe de ploeg opereert, geeft mij het vertrouwen dat de integratie vlot zal verlopen."