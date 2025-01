José De Cauwer (75) doet zijn toekomstplannen als commentator uit de doeken

José De Cauwer werd vorig jaar 75 jaar, maar hij gaat nog altijd door als commentator. Al zal hij wel minder te horen zijn dan de voorbije jaren.

Jarenlang was José De Cauwer een vast duo met Michel Wuyts als commentator bij Sporza, maar daar kwam begin 2022 een einde aan. Wuyts bereikte de pensioenleeftijd en mocht niet meer doorgaan, De Cauwer als freelancer wel.

De Cauwer geeft in de rittenkoersen nu commentaar met Renaat Schotte, in de eendagskoersen met Karl Vannieuwkerke. Eind vorig jaar was De Cauwer einde contract bij de VRT, maar er is nu een nieuwe overeenkomst.

Met de VRT sprak De Cauwer een contract van onbepaalde duur af, hij kan dus nog zolang doorgaan als hij wil. "We gaan in goed overleg met VRT beslissen wanneer het moment daar is om de fakkel door te geven", zegt De Cauwer bij WielerFlits.

De Cauwer minder vaak commentator in 2025

Toch zal hij vanaf 2025 minder te horen zijn als commentator bij Sporza. De VRT kijkt dan ook stilaan uit naar mogelijke opvolgers voor De Cauwer als commentator. Maar hij stelt de Vlaamse wielerfans wel gerust.

"Ik ga minder koersdagen krijgen, maar het gaat vooral om de midweekkoersen genre Le Samyn. De meeste grote afspraken zoals de klassiekers en de Tour de France en Vuelta blijf ik ‘gewoon’ doen", stelt De Cauwer nog.