Zware kritiek op de KNWU: "Het lijkt alsof er volop gegokt wordt op succes van Mathieu van der Poel, maar..."

Mathieu van der Poel is het goudhaantje van de KNWU om op kampioenschappen succes te boeken, zoveel is duidelijk. Of alles op hem gezet moet worden, is dan weer een andere vraag.

De KNWU heeft laten weten dat het voorlopig niet van plan is om junioren of beloften naar het WK wegwielrennen in Rwanda te sturen. Voor de beloften was er zelfs nog meer slecht nieuws: er zouden geen financiële middelen meer zijn om beloften namens de Nederlandse bond aan andere wedstrijden te laten meedoen.

Dat houdt in dat Nederland ook geen beloften afvaardigt voor het EK maar zelfs niet voor de Ronde van de Toekomst of andere wedstrijden voor die leeftijdscategorie. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Marc Zonnebelt van Diftar, een continentale wielerploeg bij onze noorderburen. Hij vindt het een vreemde beslissing van de KNWU.

Vreemde ontwikkelingen bij KNWU

"Wij hebben de afgelopen jaren juist van de KNWU te horen gekregen dat continentale ploegen zich meer op het opleiden van beloften-renners moeten focussen. Dan vind ik de huidige ontwikkelingen een beetje raar, om eerlijk te zijn", geeft hij zijn standpunt bij WielerFlits. "Niemand heeft precies een idee waar de KNWU nu precies naartoe wil."

De indruk ontstaat dat enkel de elitecategorieën nog van tel zijn. In deze categorieën heeft Nederland dan ook een stevige kans op WK-medailles, maar dan nog kan het mislopen. "Het lijkt wel alsof er volop gegokt wordt op het succes van Mathieu van der Poel of de vrouwen, maar wat als dat wegvalt? Dan ben je vergeten om in te zetten op jong talent."

Zonnebelt vindt beloften belangrijkste categorie

Als er één categorie is waar Zonnebelt zou op inzetten, dan zouden het de beloften zijn. "De allerbelangrijkste categorie wordt nu overgeslagen. Ik kan dat echt niet begrijpen."