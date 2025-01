De ambities en wensen voor Lotte Kopecky liggen bijzonder hoog voor 2025

2025 zou wel eens hét jaar kunnen worden waarin we Lotte Kopecky herontdekken als wielrenster. Niet dat ze de voorbije jaren niet al hele mooie dingen liet zien, maar in het nieuwe jaar zal de focus anders liggen. En dus is het afwachten wat het zal gaan geven.

Ruilt Lotte Kopecky straks haar regenboogtrui in voor een gele trui in de ploeg? Haar ploeg verkondigt alvast dat dit het doel is in 2025. En daarvoor gaan ze kosten noch moeite sparen, zoveel lijkt nu al duidelijk.

Hoogtestages

SD Worx-Protime gaf zijn persconferentie in aanloop naar het seizoen en daar werd duidelijk gemaakt wat de doelen voor het nieuwe jaar zijn. De Tour de France is daarbij wel degelijk een hoofddoel.

"Het is een beetje een natuurlijk proces geweest. Lotte heeft zich in deze ploeg extreem ontwikkeld. Ze dacht nooit dat ze de Strade Bianche zou kunnen winnen en daarna heeft ze veel huzarenstukjes opgevoerd, ook in de Tour en de Giro."

Tour de France mét Kopecky

"Waarom zouden we het dan niet proberen? Dat is in onderling overleg gebeurd. Lotte zal nu hoogtestages doen en dat is een verandering voor haar, maar ze kijkt er naar uit en mentaal is ze er klaar voor. Ze is heel gemotiveerd", aldus Danny Stam tegen Sporza.

"Lotte is de absolute kopvrouw. We willen de Tour de France winnen, mét Lotte!", is hij heel duidelijk. Anna Van Der Breggen is nieuw binnen de ploeg, maar zal indien nodig voor Kopecky moeten knechten.