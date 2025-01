"Hij zou de nieuwe Mathieu van der Poel moeten zijn"

De 21-jarige Tibor Del Grosso pakte onlangs verrassend de Nederlandse trui in het veldrijden bij de profs. Opnieuw lijkt de ploeg van de gebroeders Roodhooft goud in handen te hebben. Mogen we van hem ook op de weg wat gaan verwachten?

In Koksijde had Tibor Del Grosso zijn neus al aan het venster gestoken met een tweede plaats en de Nederlander bevestigde op het Nederlands kampioenschap door de titel te pakken bij de profs.

Top op verschillende fietsen

En dat terwijl Del Grosso nog maar een belofte is - op het WK in Liévin rijdt hij gewoon weer bij de U23. Bij Alpecin-Deceuninck gaan ze dan ook goed om met hun talenten. Del Grosso is de nieuwste in het lange rijtje.

Bobbie Traksel heeft wel wat te zeggen over Alpecin-Deceuninck met oog op het volgende seizoen: "De salarissen van de toprenners, waardoor er goedkopere jonge renners binnen de ploeg gaan komen - dat is ook zo bij andere ploegen", klinkt het in Kop over Kop.

Nieuwe Mathieu?

"Met Awel Laurance en Soren Kragh Andersen zijn ze twee toprenners kwijt. Er komen wel leuke renners in de plaats. Bijvoorbeeld Tibor Del Grosso."

"Hij zou op verschillende fietsen heel goed moeten zijn: op de weg, in de tijdrit, op de mountainbike en in de cross. Hij is supergoed met oog op de toekomst en zou de nieuwe Mathieu van der Poel moeten zijn."