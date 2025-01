🎥 Remco Evenepoel krijgt hulp van Mathieu van der Poel voor mooi verjaardagscadeau

Toen Mathieu van der Poel in Maasmechelen over de finish reed maakte hij het zegegebaar met de telefoon van Remco Evenepoel. Maar waarom?

Dat legde de Nederlander haarfijn uit achteraf. “Ik had Remco vanochtend een berichtje gestuurd om hem te feliciteren en hij vroeg dan om dat zegegebaar te maken als ik won”, aldus Van der Poel aan Het Laatste Nieuws.

Een cadeautje noemt de wereldkampioen het voor Remco Evenepoel. En misschien komt er binnenkort wel een wederdienst van onze landgenoot.

Mathieu van der Poel is echter nog maar jarig geweest, op 19 januari. “Of hij nu binnenkort op zijn beurt een speciale viering moet doen? (lacht) Daar ga ik eens over nadenken.”

Evenepoel gebruikte de telefoon in de Figueira Champions Classic van vorig jaar en daarna ook nog in Parijs-Nice en op de Olympische Spelen. Het origineel komt van de Amerikaanse tennisser Ben Shelton.

🔥 Pleitesía al 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣 del mundo.



👊 No hay nada que pare a Van der Poel y se lleva su duelo particular ante un Van Aert que fue segundo en Maasmechelen.



📺 Lo has podido disfrutar en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. pic.twitter.com/eFqZZvoxE7