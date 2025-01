DNA Nys keert nog één keer terug: "Of we de familie Nys hebben moeten overtuigen?"

DNA Nys keert na vier jaar eenmalig terug op de buis. Intussen heeft Thibau Nys veel stappen vooruit gezet en werd hij Europees en Belgisch kampioen.

In 2016 begon DNA Nys met het afscheid van Sven Nys. De toen 13-jarige Thibau nam in de parochiezaal van Baal toen het woord. De reeks werd een succes en kreeg vier seizoenen, na de coronawinter van 2020-2021 werd een punt achter gezet.

Toen stond de 18-jarige Thibau Nys aan de start van zijn carrière, vier jaar later is hij een van de vedettes van de cross en mag hij dit jaar dromen van de Tour. DNA Nys komt nu eenmalig terug, om te zien wie Thibau Nys is geworden, na de doorbraak.

Eenmalige terugkeer DNA Nys

"Of we de familie Nys hebben moeten winnen voor ons voorstel? Sven was meteen te vinden voor de extra aflevering, Thibau hebben we een klein beetje moeten overtuigen", zegt Gilles Simonet, producer van productiehuis Watertower bij Sporza.

Nys jr. is ondertussen volwassen en wilde de reeks zien terugkeren in een moderner jasje. Zo sluiten de muziek en montage nu veel meer aan bij de generatie van Thibau Nys. Toch zal het bij een eenmalige terugkeer blijven.

"Een verhaal moet je ook kunnen loslaten en andere renners verdienen evenveel aandacht", zegt Simonet. "Thibau schrijft nu volop zijn eigen verhaal. Hij blijft altijd de zoon van, maar hij is een andere renner geworden met een heel ander leven."

DNA Nys is zondagavond om 21.45 uur te bekijken op VRT 1 of nu al op VRT MAX.