Michel Wuyts ziet heel veel vraagtekens, ook bij Wout van Aert: "Wie nu al aarzelt, past straks"

Het WK wordt dit jaar in Rwanda gereden. Heel wat wielerbonden, maar ook renners twijfelen of ze zullen deelnemen.

Er is één man die al vorige maand de nodige voorzorgen genomen heeft voor het WK. Remco Evenepoel liet eerder deze maand al weten dat hij de nodige inentingen nam om te kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap.

Maar anderen twijfelen. Dat geldt ook voor Wout van Aert, die eerst de Tour zou willen afwachten. “Als die er na de Giro te zwaar inhakt, is deelnemen problematisch. Slik. Wie nu al aarzelt, past straks”, is Michel Wuyts duidelijk in Het Laatste Nieuws.

De analist gooit er meteen ook een andere naam bij. “Alsof dat niet volstaat, beweert ook Van der Poel dat het weinig zin heeft om te gaan. Ook al vanwege te zwaar. En op 28 september te dicht op het WK mountainbike, waar hij wel hardop van droomt.”

En dan is het nog uitkijken wat Tadej Pogacar zal doen. De regerende wereldkampioen heeft ook nog de Vuelta op zijn verlanglijstje staan. “De Sloveen durft er namelijk de schaar in te zetten. Zie maar zijn forfait voor de Spelen.”

Het zou wel eens een heel saai WK in Rwanda kunnen worden en ook fel uitgedund, want heel wat landen overwegen om geen jongeren mee te nemen. Nederland en Denemarken hakten die knoop al door. “Geloof me, andere landen zullen volgen. Is dat als een sprookje aangekondigd WK nog wel relevant?”, besluit Wuyts.