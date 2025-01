Na forfait in Maasmechelen: Ploeg van Thibau Nys heeft nieuws over deelname in Hoogerheide



Volg Wielerkrant nu via Instagram! Thibau Nys is er vandaag niet bij in Maasmechelen. Onze landgenoot moest door ziekte afhaken voor de cross van vandaag. Europees en Belgisch kampioen Thibau Nys moest vandaag forfait geven voor de cross van Maasmechelen. Hij heeft af te rekenen met klachten van een verkoudheid. Ploegleider Eric Braes van Baloise Glowi Lions heeft echter goed nieuws voor de fans, als het over de Wereldbekercross van zondag in Hoogerheide gaat. “Thibau heeft begin van de week een goede training gedaan, maar de dag erna werd hij wakker met keelpijn, waarschijnlijk door verkoudheidsverschijnselen. Zijn algemene toestand was niet optimaal, dus we hebben besloten hem een paar dagen rust te geven om te herstellen”, klinkt het bij WielerFlits. “Hij voelt zich ondertussen al beter en zal morgen sowieso starten en kunnen meedoen, maar voor vandaag hebben we gekozen voor zekerheid en hem een extra rustdag gegeven. Ik denk dat dit hem goed zal doen.” De ploeg had zich naar eigen zeggen verwacht aan een terugval na het BK. Na de prachtige overwinning in Benidorm voelde Nys de dunne lijn tussen topvorm en ziekte bijzonder goed aan. “Maar het is inderdaad een dunne lijn waarop veldrijders nu leven, zeker met de druk van kampioenschappen en het volle programma. De een wordt een beetje ziek, de ander blijft net overeind. Het is echt een koord waar ze op balanceren”, besluit hij.



