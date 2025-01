België droomt weer van goud op WK! Wout van Aert keert volledig zijn kar en doet de aankondiging van het jaar

Jawel, de aankondiging van het jaar gaat nu al naar ... Wout van Aert! Hij gaat op het WK veldrijden dan toch van start. Van der Poel blijft favoriet, maar België kan op zijn minst dromen van goud.

Wat een grote verrassing! Bij de bekendmaking van het veldritprogramma van Wout van Aert voor dit seizoen viel reeds op dat het BK en het WK ontbraken. Van Aert zweerde dat het hem menens was en hij met honderd procent zekerheid die kampioenschappen niet zou rijden. Hij sloeg inderdaad het BK over, maar hij rijdt wél het WK!

Visma-Lease a Bike laat dat weten op zijn officiële webstek. Na zorgvuldige gesprekken met Belgisch bondscoach veldrijden Angelo De Clercq en Head of Performance Mathieu Heijboer van Visma-Lease a Bike heeft Van Aert besloten om aan de start van het WK veldrijden te verschijnen. "Ik verheug me erop om aan zo’n prachtige wedstrijd deel te nemen", aldus Van Aert.

Van Aert onlangs beginnen denken aan WK

Hij legt ook uit hoe deze beslissing tot stand is gekomen. "Ik voel me goed, en mijn wintertrainingen zijn tot nu toe heel goed verlopen. Het idee om deel te nemen aan het WK kwam pas heel recent in me op. Na Maasmechelen hebben de Belgische bondscoach Angelo de Clercq, mijn coach Mathieu Heijboer en ik de knoop doorgehakt om mee te doen."

Daar maakt Wout van Aert heel wat Belgische veldritfans heel blij mee. "Ik denk dat deze extra prikkel me goed gaat doen in de aanloop naar mijn grotere doelen op de weg. Natuurlijk is de voorbereiding heel anders geweest, maar ik ga natuurlijk mijn best doen." Van Aert kennende zou hij niet van start gaan als hij niet op zijn minst een medaille kan behalen.

Van Aert laat België weer dromen

Voor Belgian Cycling betekent zijn deelname ook enorm veel. Van der Poel blijft na zijn 7 op 7 de topfavoriet, maar met Van Aert aan de start mag België wel weer stiekem dromen van goud. Zonder Van Aert zou dat quasi helemaal uitgesloten zijn.