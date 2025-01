Het Nederlandse volkslied voor Mathieu van der Poel? Paul Herygers wordt van een ander moment pas emotioneel

Dit weekend heeft het Nederlandse volkslied alweer twee keer geklonken voor Mathieu van der Poel. Een keertje in Maasmechelen en een keertje in Hoogerheide.

Het is toch altijd een krachtig moment, wanneer zo'n volkslied gespeeld wordt ter ere van de winnaar na een sportevenement. In het veldrijden hebben we het nu al wel ontelbare keren meegemaakt dat het Nederlandse volkslied gespeeld werd tijdens de podiumceremonie. Paul Herygers was er in Maasmechelen dan ook niet zo van onder de indruk.

In tegenstelling tot bij het Hongaarse volkslied voor Kata Blanka Vas eerder die dag na de vrouwenwedstrijd. "Da's iets anders, hé. Ja, ja", ontkende Herygers het ook niet tijdens de VRT-uitzending van de cross in Maasmechelen. De traantjes welden tijdens het volkslied op bij Vas na haar overwinning en dat was bij Herygers ei zo na ook het geval.

Herygers schoot Vas nog te hulp

"Ik heb er duizend procent zeker van dat zij de handrem zou optrekken als ze mij zou zien. Ja, pas op. Ik heb daar wel wat mee meegemaakt. Dat gebeurde in Dubendorf", verwijst hij naar het WK veldrijden van 2020. "Zij had geen materiaal. Samen met Richard Nieuwhuis, de tubemaker, hebben we haar nog wat kunnen toereiken. Toen heeft ze al een medaille gewonnen."

Een jaar later ging het WK dan weer in België door, namelijk aan de kust in Oostende. "Ze kon geen meter door het zand rijden. Ik heb haar in het bos door het zand leren rijden om zich klaar te maken voor Oostende. Ook daar pakte ze een medaille." Vas pakte op een bepaald stuk van het parcours wel een omweg ten opzichte van de andere rensters.

Hongaarse Vas had WK in Oostende kunnen winnen

Paul Herygers denkt nog altijd dat dat finaal de doorslag gaf. "Als ze niet elke ronde honderd meter te ver reed, had ze daar kunnen winnen."