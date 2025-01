Mathieu van der Poel reageert op het bommetje waar Wout van Aert de veldritwereld mee doet daveren

Dit beeld zullen we dan toch te zien krijgen, nadat Wout van Aert voor een stevig bommetje zorgde. Dat bommetje heeft mogelijk effect op Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel heeft op het nieuws van de dag gereageerd in Sportweekend. Op het moment van het interview was het nog niet helemaal zeker dat Wout van Aert het WK zou rijden maar werd het wel al gefluisterd in de wandelgangen. Het is dus veeleer een reactie van Mathieu op wat zou kunnen gebeuren, nog voor er volledige zekerheid over was.

Later maakten Visma-Lease a Bike en Wout van Aert het dus officieel. Dat zou door Mathieu van der Poel bestempeld worden als een verrassing, omdat Van Aert normaal iemand is die zijn plannen niet verandert. Het is uiteraard niet omdat je je doorgaans aan die regel houdt dat die ook altijd moet toegepast worden. Velen zullen blij zijn dat Van Aert het WK erbij neemt.

Van der Poel noemt Van Aert zijn grote uitdager

De vraag is of Van der Poel dat ook is. Hij heeft toch op een kort maar krachtige manier weergegeven wat een WK veldrijden met Wout van Aert voor hem betekent. "Voor mij persoonlijk verandert het niet echt iets. Ik denk wel dat hij de grote uitdager wordt", ziet VDP Van Aert als zijn grote concurrent. "Dat is in het verleden ook al gebleken."

Van der Poel heeft ook wel wekenlang toegewerkt naar het WK met de gedachte dat Van Aert niet zou meedoen. Is het dan een vervelend feit of een aangename verrassing dat het anders uitdraait? "Een aangename verrassing", benadert Van der Poel het positief. "Het is altijd wel leuk om tegen zo iemand te strijden. Ik kijk er wel naar uit."

Positivisme bij Mathieu én Wout

Veel positivisme dus bij de 'Grote Twee' uit het veldrijden. Zondag moet blijken bij wie dat optimisme het meest gerechtvaardigd is.