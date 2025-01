Sven Nys heeft zijn grote gelijk gehaald met voorspelling over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Iedereen die hoopte dat een bepaald scenario tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich zou afspelen, kreeg van Sven Nys al snel een koude douche. We moeten ook erkennen dat Nys gelijk had.

Van Aert en Van der Poel zijn dit seizoen twee keer samen aan de start van een veldrit gekomen, maar het publiek hoopte eens een écht duel te zien. Een wedstrijd waarin Wout en Mathieu een uur lang elkaar het moeilijk zouden maken en zo voor een grandioos spektakel zouden zorgen. Zo ver is het helaas voor de fans niet gekomen.

In Maasmechelen had het op papier gekund, maar Sven Nys gaf bij Sporza voor aanvang van de cross al aan dat hij er niet veel van verwachtte. "Sorry dat ik het moet zeggen. Dat heeft niets te maken met de twee. Het parcours zorgt er voor dat je niet echt kunt opschuiven bij de start. Het is moeilijk om te passeren. Als één van die twee niet goed zou wegkomen, dan vrees ik dat het niet echt een battle zal worden."

Hoogerheide had met Van Aert spektakel gegeven

Dat is ook exact wat zich afspeelde: Van Aert verslikte zich in een paaltje en moest er een inhaalrace van maken. Wanneer hij die had afgerond, ging hij dan weer tegen de grond in een afdaling en Van der Poel was gaan vliegen. Vandaag wordt er opnieuw gecrost, zonder Van Aert. "In Hoogerheide zou het een ander verhaal geweest zijn", zei Nys nog.

Sven Nys dacht dat Van der Poel in Maasmechelen een voordeel zou hebben bij de staart maar sloot niet uit dat er nog enkele anderen op vinkentouw zouden liggen om een rol van betekenis te spelen. Nys kent Van der Poel ondertussen ook wel al door en door. "Vaak is zijn eerste koers na een heel lange periode redelijk straf." Dat was ook deze keer het geval.

Van der Poel past zich weer goed aan de cross aan

Bij Van der Poel ging het de jongste weken vooral over zijn ribben, maar hij kon zijn conditie onderhouden op de weg. "Natuurlijk is fietsen op de weg en crossen een totaal ander verhaal." Van der Poel heeft de aanpassing duidelijk weer goed die aanpassing gemaakt.