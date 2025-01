Trainer laat van zich horen over de WK-deelname van Wout van Aert en maakt één zaak klaar en duidelijk

Wout van Aert rijdt dan toch het WK veldrijden: daar moeten we even van bekomen. Bij zijn trainer was dat misschien ook wel het geval.

Tenslotte was het oorspronkelijke plan toch echt wel om het WK veldrijden over te slaan. Daar zullen ze ook binnen Visma-Lease a Bike lang vanuit zijn gegaan. Als ze het voelen kriebelen bij één van hun belangrijkste renners, willen ze die natuurlijk ook gelukkig stemmen. Dat is een taak voor Mathieu Heijboer, de Head of Performance bij de ploeg.

Na het vertrek van Marc Lamberts werd Mathieu Heijboer eind 2023 de nieuwe trainer van Wout van Aert. Inmiddels heeft Heijboer alleen nog maar meer verantwoordelijkheid gekregen door het weggaan van Merijn Zeeman en is hij één van de absolute boegbeelden bij Visma-Lease a Bike. Heijboer was dus ook goed geplaatst om mee een beslissing te nemen over het WK.

Van Aert liefhebber van het veldrijden

Heijboer kent Van Aert ondertussen door en door en weet ook wel hoe groot de liefde van de Belg voor de cross is. "Wout is een echte liefhebber van het veldrijden." Desondanks heeft Van Aert in andere seizoenen wel al het WK veldrijden overgeslagen. Hij is dan toch niet bereid om dat deze keer ook te doen. "Hij gaf aan dat hij heel graag wilde deelnemen."

De Nederlandse trainer van Wout van Aert besefte vervolgens dat ze een knoop moesten doorhakken. Hij maakt één ding duidelijk: het is niet zo dat ploeg en renner anders tegen de zaken aankijken. Er is geen vrees dat een deelname aan het WK veldrijden de aanloop naar het voorjaar op de weg kan hypothekeren. Iedereen zit op dezelfde lijn.

Visma-Lease a Bike ondersteunt Van Aert

"We hebben alles samen overwogen, en als team staan we volledig achter zijn beslissing en ondersteunen we hem", benadrukt Heijboer.