Wout van Aert geeft toe hoe diep hij zat: "Ik heb echt op het punt gestaan..."

Wout van Aert heeft zijn veldritwinter afgesloten met een tweede plaats in Maasmechelen. En die winter heeft hem weer vertrouwen gegeven na een moeilijk najaar.

Op 27 december kwam Wout van Aert, vier dagen later dan gepland door ziekte, voor het eerst deze winter in actie in het veld. Uiteindelijk reed hij vijf crossen, in Gullegem en Dendermonde was Van Aert de beste.

"Deze winter heeft meer gebracht dan ik had gehoopt", geeft Van Aert toe bij Het Nieuwsblad. Want na zijn zware val in de Vuelta moest Van Aert lang revalideren van zijn knieblessure. Die deed hem zelfs twijfelen aan de winter.

"Ik heb echt op het punt gestaan om niet te crossen deze winter." Van Aert heeft een bijzonder moeilijke periode gehad in het najaar, hij is dan ook blij dat hij wel heeft beslist om toch het veld in te duiken voor enkele crossen.

Veldrijden gaf Van Aert mentale boost

Aan winnen of het niveau halen dat hij nu doet, daar had Van Aert niet over nagedacht. Mentaal was het veldrijden dan ook een stevige opsteker voor Van Aert. Hij tankte weer vertrouwen én genoot met volle teugen van het publiek dat altijd heel hevig supporterde voor hem.

"Het is waanzinnig om zien hoeveel mensen naar de cross komen en om in die sfeer te rijden. Ik vind het jammer dat het erop zit voor mij, want de cross ligt me nog altijd nauw aan het hart", besloot Van Aert nog.