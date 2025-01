Patrick Lefevere weerlegt de kritiek over Evenepoel en co: "Zo is het nooit goed"

Patrick Lefevere is geen CEO meer van Soudal Quick-Step, hij heeft de fakkel doorgegeven aan Jurgen Foré. Zijn laatste jaar was er één van hoogtes en laagtes.

Na 21 jaar als CEO van Soudal Quick-Step en net voor zijn 70ste verjaardag zwaaide Patrick Lefevere af. En dat na een moeilijk laatste jaar, waarin de ploeg slechts 34 keer won. Het laagste aantal zeges sinds 2011.

"Er was altijd kwaliteit en kwantiteit, maar afgelopen jaar was er vooral meer kwaliteit", zegt Lefevere bij De Zevende Dag. Tim Merlier en Remco Evenepoel kenden met respectievelijk 16 en 9 overwinningen wel een topseizoen.

Lefevere over transformatie van Soudal Quick-Step

"Iedereen zei dat het me nooit zou lukken om een klassieke ploeg om te vormen naar een rondeploeg", verwijst Lefevere naar de derde plaats van Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk afgelopen zomer.

"Dat hebben we toch voor elkaar gekregen op een of andere manier." Al is er nu wel kritiek uit andere hoek. "Nu krijgen we te horen dat we een beetje bleek waren in de Vlaamse koersen. Zo is het nooit goed", grijnsde Lefevere.

Want makkelijk is het niet om te scoren in grote rondes in het wielrennen. "Begin er maar aan als je moet opboksen tegen ploegen met een budget van 50 miljoen, hé", besloot Lefevere nog.