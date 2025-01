Van Aert doet Van der Poel bibberen volgens Herygers: "Dat is heel gunstig voor hem"

Wout van Aert neemt dan toch deel aan het WK veldrijden. Paul Herygers acht Van Aert niet kansloos voor een vierde wereldtitel.

Naar de buitenwereld toe ontkende Wout van Aert in Maasmechelen een deelname aan het WK veldrijden, maar toen hij samen met zijn manager Jef van den Bosch naar huis reed, hakte Van Aert de knoop door.

Dat het WK in het Noord-Franse Liévin wordt gereden, is volgens Paul Herygers geen toeval. "Als het WK nu pakweg in Benidorm was geweest, dan had Van Aert het idee nooit in zijn hoofd gehaald", zegt Paul Herygers bij Sportweekend.

Toch denkt Herygers dat Van Aert al langer met het WK in zijn hoofd zit, bondscoach De Clercq bevestigde ook dat hij na Dendermonde al voelde dat Van Aert een opening liet voor een deelname aan het WK veldrijden.

Van Aert niet kansloos op WK veldrijden

"Eigenlijk begon dat al in Loenhout en zeker in Gullegem. Toen is er een belletje gaan rinkelen dat hij echt crossen kan winnen." Want het zware modderparcours in Liévin lacht Van Aert toe en Herygers acht hem niet kansloos.

"De weersverwachtingen zijn slecht. Slecht betekent een vettiger parcours en dat is alleen maar gunstig voor hem. Van der Poel zal er niet van wakker liggen, maar als er één iemand hem iets in de weg kan leggen..."