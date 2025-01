Van kwaad naar erger? WK veldrijden plots in gevaar voor Thibau Nys

Een week voor het WK veldrijden is Thibau Nys helemaal van zijn roze wolk gedonderd. De Europese en Belgische kampioen gaf nog niet hersteld van ziekte op in Hoogerheide.

Na overwinningen op het BK en in Benidorm leek Thibau Nys klaar te zijn om te schitteren op het WK in Liévin van zondag. Maar afgelopen week werd Nys ziek op stage en zat hij enkele dagen niet op de fiets.

Nys schrapte de cross in Maasmechelen, in Hoogerheide kwam hij wel aan de start. Al duurde dat niet lang, al in de tweede ronde gooide Nys de handdoek in de ring en stapte hij uit de wedstrijd. Geen goede generale repetitie dus.

Twijfels over deelname Thibau Nys aan het WK?

"Mijn lichaam zit een beetje op de limiet. Wanneer ik twee keer zou rijden, help ik mijn WK misschien helemaal om zeep. Op de verkenning bolde het alleszins voor geen meter", zei Nys voor de start bij VTM Nieuws.

"Als je zo’n signalen van een opkomende ziekte krijgt, dan weet je dat het moeilijk wordt", zei vader Sven Nys nog. En dus is er plots twijfel over Nys, die samen met de onverwachte Van Aert, de uitdager moest worden van Van der Poel op het WK.

Er is zelfs twijfel bij de entourage van Nys over zijn deelname aan het WK veldrijden. "Thibau gaat niet naar een WK om maximaal zevende te worden", klonk het. Afwachten of er deze week nog nieuws komt.