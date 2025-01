WK-organisatie heeft bijzonder goed nieuws voor Wout van Aert

Wout van Aert komt dan toch aan de start van het WK veldrijden. En het parcours in Liévin lacht Van Aert toe volgens de organisatie.

Welke factor gaf de doorslag voor Wout van Aert om toch aan de start te komen van het WK veldrijden? Het vertrouwen dat hij terug won tijdens de vijf crossen die hij reed of toch het parcours in Frankrijk.

Want het parcours in Liévin wordt een typische Franse cross in een weide. Het zal de komende dagen nog veel regenen in die regio en met de vele trainingen en wedstrijden zal het parcours nog zwaar afzien.

WK-parcours op maat van Van Aert?

"De ondergrond is zeer zompig, het zal quasi nooit echt goed bollen op ons parcours", zegt organisator Mickaël Lemardele bij WielerFlits. Volgens Lemardele is het een parcours waar solo's ook perfect mogelijk zijn.

Het zal wel zaak zijn om een eigen tempo te vinden, want anders zullen de crossers zich volgens Lemardele snel opblazen. Er liggen ook twee hoge trappen op het parcours, die ook een grote rol kunnen spelen.

"Daar kunnen de sterke lopers voordeel uit halen", zegt Lemardele nog. "Als ik één naam moet noemen? Dit rondje is perfect voor Wout van Aert." Mogen de Belgen dan toch dromen van een eerste wereldtitel sinds 2018?