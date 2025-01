Het is nog niet helemaal voorbij: Nick Nuyens wil zelfde bedrag van Visma-Lease a Bike als Wout van Aert moest betalen

De juridische strijd tussen Nick Nuyens en Wout van Aert is gestreden. Van Aert heeft al een bedrag aan Nuyens betaald en krijgt daar niets van terug. Nu is het nog de vraag of Visma-Lease a Bike ook nog met centen over de brug moet komen.

De hele zaak krijgt dus toch nog een staartje en dat heeft alles met de UCI te maken. Die heeft steeds een afwachtende houding aangenomen zolang juridisch alles tussen Van Aert en Nuyens niet afgehandeld was in België. Dat is nu wel het geval, met als uitkomst dat Wout van Aert aan Nuyens 662 041,31 euro schuldig is. Dat bedrag is reeds overgemaakt.

Einde verhaal, zou je denken, maar de zaak krijgt nog een staartje. De UCI heeft zich altijd het recht voorgehouden om zelf nog maatregelen te nemen als Van Aert zijn contract op verkeerdelijke wijze verbroken had. Dat laatste is nu door de rechtbank zo vastgesteld. In theorie zou de UCI Wout van Aert zelfs nog kunnen schorsen.

Wellicht geen schorsing voor Van Aert

De kans is klein dat dit ook effectief gebeurt, is klein. Eén van de redenen hiervoor is dat Nick Nuyens en zijn entourage hier niet op aansturen. Wat Nuyens wel wil, is nu nog een bedrag ontvangen van Visma-Lease a Bike, de ploeg waar Van Aert destijds naar vertrokken is. Volgens het UCI-reglement heeft Nuyens recht om hetzelfde bedrag van die ploeg te ontvangen als datgene dat hij van de renner ontvangt.

"Het is nu duidelijk dat Wout van Aert met een vals argument zijn contract verbroken heeft", zegt Rudi Desmet, advocaat van Nick Nuyens en Sniper Cycling, aan Belga. "In zo’n geval is het reglement van de UCI heel duidelijk. Een ploeg die een renner een contract geeft terwijl die eigenlijk nog gebonden is door een contact bij een andere werkgever, die moet die initiële werkgever een vergoeding betalen."

UCI moet oordelen over Visma-Lease a Bike

Dat zou betekenen dat ook Visma-Lease a Bike nog 662 041,31 euro moet betalen aan Nick Nuyens. De UCI is nu aan zet.