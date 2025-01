Sterallures bij Thibau Nys overdreven? "Allemaal dingen die zijn pa Sven niet deed"

Thibau Nys heeft al een en ander gepresteerd in zijn nog prille carrière. Voor Niels Albert kan het dan ook geen kwaad dat hij sterallures heeft.

Voor Niels Albert is Thibau Nys een zegen voor de cross. “Hij durft zijn vader tegen te spreken, dat alleen al is kostelijk om te zien”, lacht de analist bij HUMO. Er zitten heel wat goede renners in de cross, maar er zitten geen vedetten tussen. Volgens Albert is Nys nu wel zo’n vedette.

“Toen hij zijn eerste tatoeage had laten zetten, was Sven in alle staten: 'Wat heb jij nu gedaan?!' Daar trok Thibau zich niks van aan. 'Dat is toch cool, jong,' was het enige wat hij zou hebben gezegd.”

En Albert ziet nog veel meer en keurt het goed. “Hij rijdt ook met zo'n dikke kar, een Range Rover V-12. Die sterallures mág hij hebben van mij, als je ziet wat hij op zijn leeftijd al presteert. In de Ronde van Zwitserland heeft hij bergop een volledig Tourpodium geklopt.”

Het is duidelijk voor Albert dat Thibau Nys veel meer talent in huis heeft dan vader Sven. Albert herkent zelfs heel wat van zichzelf in Thibau Nys.

“Sven was de brave huisvader die nooit buiten de lijntjes kleurde en goed nadacht over elk woord dat hij zei. Allemaal dingen die ik niet deed”, lacht Albert. “En Thibau ook niet: hij is een flapuit. Een aangename jongen.”