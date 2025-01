Stevige vaststelling: "Frappant dat Wout van Aert zijn drie wereldtitels met mij haalde"

De WK-koorts stijgt in ons land. Nu Wout van Aert ook meedoet lijkt een Belgische wereldtitel plots weer helemaal mogelijk.

Een goede week geleden reed iedereen nog voor de tweede plek op het WK veldrijden. Mathieu van der Poel zou zonder pech wereldkampioen worden. Nu Wout van Aert zijn deelname bevestigd heeft draaien de meningen plots om en is een nieuwe wereldtitel van de Nederlander plots geen zekerheid meer.

“Als Wout morgen beslist dat hij het WK veldrijden wil rijden, ben ik er zeker van dat niemand hem dichter bij Mathieu zal kunnen brengen dan ik”, zei Niels Albert aan HUMO nog voor bekendraakte dat Van Aert zou meedoen.

“Toen ik zijn ploegleider was, is Wout wereldkampioen geworden in Hoogerheide. De laatste keer, twee jaar geleden, werd hij er geklopt in de sprint door Mathieu. Mocht ík op dat laatste heuveltje hebben gestaan, dan zou ik hem hebben toegeroepen: 'Opdraaien en direct beginnen te sprinten!”

Het lijkt wel een constante dat Van Aert te lang wacht, zoals in de Ronde van Vlaanderen van 2020. “Als de finish daar twee meter verder ligt, wint hij ook. Ik heb voortdurend tegen Wout gezegd: 'Altijd zelf beginnen.' En zeker in de cross. Nu, dat is geen kritiek op Visma-Lease a Bike, hun omkadering is de beste van de wereld.”

Maar toch is het een opvallend gegeven. “Ik heb alles geleerd van Christoph Roodhooft, die voortdurend bezig was - en nog altijd is - met nieuwe dingen uit te proberen. Daarmee maak je het verschil.”

De conclusie die Albert trekt is stevig. “Ik ben geen garantie voor succes, maar het is wel frappant dat Wout zijn drie wereldtitels in het veld met mij als ploegleider heeft gehaald, en sindsdien geen enkele meer”, besluit hij.