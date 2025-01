🎥 Pidcock breekt de ban voor zijn nieuwe ploeg, maar Belg heeft veel redenen tot klagen in chaotische finale

Tom Pidcock heeft meteen een eerste keer mogen juichen voor zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling. Al verliep de tweede rit van de AlUla Tour wel chaotisch, vooral Belg Jens Reynders had redenen tot klagen.

In zijn tweede koersdag voor zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling heeft Tom Pidcock nul al weggeveegd. In de tweede etappe van de AlUla Tour was hij de sterkste op de slotklim, al had het ook anders kunnen verlopen.

Het parcours werd in de finale plots ingekort met 27 kilometer en een deel van de koers werd ook geneutraliseerd. Dat omdat een afdaling er te onveilig bij lag. Daardoor werd de laatste van drie lokale rondes geschrapt.

Vluchters Jens Reynders (Wagner Bazin WB) en Simone Raccani (JCL Team UKYO) moesten zich laten inlopen en mochten op zo'n 5 kilometer van de streep weer voor het peloton uit gaan rijden. Maar ze kregen amper 20 seconden in plaats van anderhalve minuut.

Pidcock profiteert van chaos en wint in AlUla Tour

Het peloton rekende de tweede dan ook snel in en er werd door de punchers gestreden om de zege op Jaydah Mountain Wirkah. Pidcock versnelde op 500 meter van de streep en pakte zijn eerste zege van het seizoen.

"Hoe deze zege smaakt? Op dit moment naar bloed", lachte Pidcock achteraf. "Het was een belangrijke dag voor mij. Ik rijd voor een nieuwe ploeg met geweldige mensen. Ik wilde hen trots maken. De ploeg heeft geweldig gereden, de jongens hebben alles gegeven voor mij."

πŸš΄πŸ‡ΈπŸ‡¦ | Chaos in de AlUla Tour. De afdaling in de finale zou te gevaarlijk zijn en dus is het laatste rondje uit het parcours gehaald. Intussen moeten de renners rustiger aan rijden.



πŸ“Ί Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/Kmd7akFBaV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 29, 2025

πŸš΄πŸ‡ΈπŸ‡¦ | Jens Reynders en Simone Raccani hadden nog meer dan een minuut voorsprong op het peloton toen de koers werd geneutraliseerd. Er wordt straks nog maar vijf kilometer gereden, maar wat gebeurt er met hun voorsprong? πŸ‡§πŸ‡ͺπŸ€”



πŸ“Ί Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/ykhFUyVo0G — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 29, 2025

πŸš΄πŸ‡ΈπŸ‡¦ | Jens Reynders krijgt in plaats van anderhalve minuut, maar twintig seconden voorsprong terug en is kansloos voor de ritzege. Die gaat naar Tom Pidcock in het shirt van zijn nieuwe ploeg!



πŸ“Ί Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/C1dwSi8aUc — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 29, 2025

Results powered by FirstCycling.com