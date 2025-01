"Dat geloof ik nooit": Niels Albert helemaal zeker over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel doet zondag een gooi naar een nieuwe wereldtitel in het veld. Niels Albert betwijfelt sterk of dat zijn laatste zal zijn.

Voor de start van het crossseizoen liet Mathieu van der Poel al weten dat het enige wat in het veldrijden voor hem nog te rapen valt het WK-record is van Erik De Vlaeminck.

De Nederlander liet al weten dat hij in de winter wel eens zou willen trainen zonder te crossen. Alles samen klinkt dat als een stevig afscheid dat in de pijplijn zit.

“Dat geloof ik nooit!”, zegt Niels Albert meteen bij HUMO. “Hij zal tíén keer wereldkampioen proberen te worden. Maar ik zie Wout en Mathieu niet tot hun 40ste koersen.”

Er zit wel degelijk een houdbaarheidsdatum op de carrière van de twee tenoren, zo is Albert overtuigd. “Vergeet niet dat Mathieu 20 was toen hij in 2015 voor de eerste keer wereldkampioen werd - dat is al tien jaar geleden, hè. Nog vier à vijf jaar, en dan zal het voor die mannen genoeg geweest zijn.”

De verwachtingen die iedereen heeft zijn zo groot en dat kunnen ze niet voor eeuwig volhouden. “Het gaat bij hen ook al lang niet meer over geld verdienen, maar louter over hun palmares. Ze willen de geschiedenisboeken in, de grootste zijn.”