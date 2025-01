Deelname Van Aert aan WK veldrijden zorgt toch voor wat wrevel bij Belgen: "Dat is toch jammer"

Wout van Aert kondigde zondagavond plots zijn deelname aan het WK veldrijden aan. Dat zorgt niet bij iedereen voor feeststemming.

De hele winter ontkende Wout van Aert dat hij het WK veldrijden zou rijden, maar een week voor de strijd om de regenboogtrui kondigde hij dat hij toch aan de start staat. En dat voor een duel met Mathieu van der Poel.

Nederlands ploegmaat Pim Ronhaar denkt dat Van der Poel niet zo blij was met het nieuws. "Geschrokken is een groot woord, maar die heeft wel even gedacht van: 'oh, fuck.' Dat was misschien toch wel een klein mentaal tikje", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Maar ik vind het mooi man, dat is toch geweldig?", zegt Ronhaar nog. Niels Vandeputte schrok er niet zo van, maar denkt vooral aan wie de gevolgen voelt van de keuze van Van Aert om toch aan de start te staan van het WK.

WK-deelname Van Aert vooral jammer voor Adams

"Ik vond het wel jammer voor die jongens die nog aan het strijden waren voor die laatste plek. Zeker Jens Adams. Als ik me niet vergis is dit zijn laatste crossseizoen. De laatste weken was hij echt op niveau, en zeker gisteren heeft hij een heel sterke wedstrijd gereden."

Ook Adams zelf vond dat hij door de Belgische bondscoach een week aan het lijntje is gehouden. Over enkele weken hangt hij in Oostmalle ook effectief zijn fiets aan de haak, een laatste WK komt er dus niet voor hem.