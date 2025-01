Jens Adams niet opgezet met WK-selectie Wout van Aert en is scherp voor de bondscoach

Doordat Wout van Aert zondag aan de start staat van het WK veldrijden, moet Jens Adams thuisblijven. Hij leek nochtans de negende en laatste renner te worden in de Belgische selectie.

Met een negende plaats in Hoogerheide, veel beter dan zijn concurrenten Toon Vandebosch (18de) Witse Meeussen (22ste) mocht Jens Adams zijn koffers al beginnen pakken voor het WK veldrijden in Liévin.

Voor de cross in Hoogerheide kreeg Adams ook te horen dat het nog tussen hem, Vandebosch en Meeussen ging om het negende en laatste WK-ticket. Groot was dan ook de verrassing dat Wout van Aert toch het WK zal rijden.

Adams over niet-selectie voor WK veldrijden

Adams vond het al vreemd dat er één plekje niet werd ingevuld in de selectie. "Ze hadden ons toen eigenlijk al moeten vertellen dat Wout nog de keuze had om al of niet mee te doen. Dan had iedereen wel begrepen dat Wout als 9e mee mocht", zegt Adams bij Sporza.

"Maar nu werden we een week lang aan het lijntje gehouden", prikt Adams naar bondscoach De Clercq. "Dat is een beetje zuur", zegt Adams. Zeker omdat het zijn laatste WK zou worden. Over een aantal weken hangt de 32-jarige Adams zijn fiets aan de haak.

"Ik had dat al voor het seizoen beslist en deze niet-selectie gaat daar niks aan veranderen." Adams is nu aangeduid als eerste reserve, maar heeft de hoop opgegeven. Zelfs nu Nys, Sweeck en Vandeputte toch wat kampen met ziekte.