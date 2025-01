"Het draait alleen daar om bij hem": Sven Nys weet waar Mathieu van der Poel aan denkt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De voorbije zes jaar werd Mathieu van der Poel vijf keer wereldkampioen veldrijden. De Nederlander krijgt zondag dan ook de kans om voor de zevende keer wereldkampioen te worden.

Met Wout van Aert aan de start van het WK veldrijden wordt er een duel met Mathieu van der Poel verwacht. Alleen geeft Mathieu Heijboer, de coach van Wout van Aert, hem slechts tien procent kans op de regenboogtrui.

Als Van Aert wint, zou het zijn eerste wereldtitel sinds 2018 zijn en de vierde uit zijn carrière. Sinds die laatste wereldtitel van Van Aert heeft Mathieu van der Poel stevig de leiding genomen qua wereldtitels met vijf in de laatste zes jaar.

Evenaart Van der Poel record van De Vlaeminck?

In totaal telt Mathieu van der Poel nu al zes wereldtitels in het veldrijden, zondag kan hij met zijn zevende wereldtitel het record van Erik De Vlaeminck evenaren. Volgens Sven Nys zit dat record ook duidelijk in het hoofd van Van der Poel.

"Het is zelfs mijn aanvoelen dat het bij Mathieu enkel en alleen daar om draait. Volgens mij is het zijn ultieme betrachting om acht keer wereldkampioen te worden waarmee hij een record zou neerzetten dat nog maar moeilijk te bereiken zou zijn", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

Volgend jaar trekt het WK naar het Nederlandse Hulst, daarna zijn Oostende en Hoogerheide aan de beurt. Op die twee parcoursen pakte Van der Poel in 2021 en 2023 al eens de wereldtitel, dus een achtste titel behoort zeker tot de mogelijkheden.