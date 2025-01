Weer kans op medaille? Selectie voor Mixed Team Relay op WK veldrijden bekendgemaakt

Vrijdag over de middag staat de Mixed Team Relay op de agenda op het WK. Tien landen strijden voor de wereldtitel, zonder Nederland.

In 2022 werd de Mixed Team Relay voor het eerst toegevoegd aan het programma van het WK veldrijden. Ook dit jaar is dat weer het geval.

Tien landen staan aan de start, waaronder België, maar Nederland is er opvallend genoeg niet bij. Per land rijden één mannelijke eliterenner, één vrouwelijke eliterenner, één mannelijke belofte, één vrouwelijke belofte, één mannelijke junior en één vrouwelijke junior.

Elke renner moet één ronde afwerken. De bondscoach bepaalt in welke volgorde dat gebeurt. Het is daardoor onderweg heel moeilijk in te schatten wie zal winnen, waardoor het wel een spannend kijkstuk is.

Ondertussen is de Belgische selectie bekendgemaakt. De bondscoach kiest voor Sanne Laurijssen, Xaydee Van Sinaey, Sanne Cant, Mats Vanden Eynde, Jente Michels en Toon Aerts.

De andere landen die deelnemen zijn Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Italië, Tsjechië, Verenigde Staten, Spanje, Japan en Roemenië.

Vorig jaar pakte ons land brons, na wereldkampioen Frankrijk. Het zilver was toen voor Groot-Brittannië.