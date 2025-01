Paul Herygers kijkt ook uit naar de WK-strijd bij de vrouwen: "Zij is de favoriete"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zondag wordt de strijd om de regenboogtrui bij mannen de apotheose van het WK veldrijden, maar er zijn nog veel andere wedstrijden. Paul Herygers kijkt onder meer uit naar de strijd bij de vrouwen.

Vorig jaar was wereldkampioene Fem van Empel ongenaakbaar met 19 overwinningen in 21 crossen. Dit seizoen krijgt Van Empel meer tegenstand, maar won ze wel nog altijd tien keer in 19 crossen. Nog altijd meer dan de helft.

Vooral Lucinda Brand presteert dit seizoen bijzonder consistent, al 27 crossen op rij stond ze op het podium. Daarvan won ze acht keer, afgelopen zondag in Hoogerheide gaf Brand haar eindzege in de Wereldbeker nog wat meer glans met de zege.

Paul Herygers verwacht dan ook een strijd tussen Brand en Van Empel om de wereldtitel. "Het wordt sowieso een spannend duel, dat durf ik vrij radicaal te zeggen", zegt hij bij Sporza. Herygers ziet bij beiden sterke punten.

Herygers geeft Brand streepje voor op Van Empel

Als het enkel over hardrijden gaat in een wedstrijd zonder veel complicaties, geeft Herygers het voordeel aan Van Empel. Maar Brand stopt nooit met trappen en komt aan het einde toch wel weer meedoen voor de zege, anders sta je niet 27 keer op rij op het podium.

Herygers geeft de 35-jarige Brand dan toch een streepje voor. "Zoals Brand nu rijdt, is ze zaterdag toch wel de favoriete." Na 2021 kan het voor Brand pas haar tweede wereldtitel worden in het veldrijden, Van Empel werd de voorbije twee jaar wereldkampioene.