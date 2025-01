Tim Merlier kampt met vervelend probleem in de AlUla Tour: "Aje moe kakkn, moe je kakkn"

Tim Merlier won in de AlUla Tour de derde etappe, al zijn tweede ritzege in Saoedi-Arabië. De Europese kampioen kampt wel met maagproblemen.

Met een tweede overwinning in de AlUla Tour doet Tim Merlier voorlopig even goed als vorig jaar, toen won hij er ook twee ritten. In het flashinterview moest Merlier lachen toen hij de vraag kreeg of hij al in topvorm zit.

Logisch want Merlier kampt met maagproblemen. Tijdens de derde rit van de AlUla Tour moest Merlier een sanitaire stop maken waardoor zijn team Soudal Quick-Step hem moest opwachten en weer naar het peloton brengen.

"Stress? Nee hoor, gisteren hebben we het ook zo gedaan. Het is gewoon zaak om kalm te blijven en terug te keren", zei ploegleider Davide Bramati bij Het Nieuwsblad. De Italiaanse ploegleider loofde dan ook zijn hele team.

Tim Merlier over zijn maagproblemen

Merlier zelf haastte zich na de meet naar een toilet, waar hij nog eens een sanitaire stop moest doen. De Europese kampioen kampt dan ook al enkele dagen met maagproblemen, moet hij toegeven bij Belga.

"In België was er vroeger een tv-programma 'De Ronde' met daarin de bekende uitspraak (van Stefaan Degand, nvdr.) 'Aje moe kakkn, moe je kakkn'. Het is niet al te erg, laat ons hopen dat het morgen achter de rug is", zei Merlier nog.