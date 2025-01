Toon Aerts onthult hoe de Belgische sfeer is in aanloop naar het WK veldrijden

Voor Toon Aerts wordt het WK veldrijden zijn eerste sinds zijn schorsing. Hij maakte al het EK mee dit seizoen, maar geniet vooral van de aanloop naar zo'n kampioenschap met de Belgische ploeg.

Voor Toon Aerts begint het WK veldrijden in Liévin vrijdag al met de mixed team relay, dat hij onder meer samen met Sanne Cant en Jente Michels rijdt. Vorig jaar in Tabor pakten de Belgen brons in die discipline.

Zondag staat dan het echte WK op het programma voor Toon Aerts, zijn zesde bij de profs. In 2019, 2020 en 2021 werd Aerts telkens derde op het WK. Hij geniet vooral van de sfeer binnen de Belgische ploeg in aanloop naar een kampioenschap.

"Er wordt constant over de cross gepraat. Dat zijn altijd heel leuke dagen. Voor mij is het al twee jaar geleden dat ik deel heb uitgemaakt daarvan. Op het EK heb ik er wel al even van kunnen proeven", zegt Aerts bij WielerFlits.

Goede sfeer voor WK belangrijk voor Aerts

Voor Aerts is het fijn om weer in de Belgische selectie te zijn en onder meer ex-ploegmaats weer tegen het lijf te lopen. Aerts probeert vooral te genieten van de dagen en week voor zo'n wereldkampioenschap.

Zo herinnert Aerts zich een WK waar hij samen op de kamer lag met Quinten Hermans en ze tot 's avond laat met elkaar zaten te lachen op de kamer. "Dat leverde toen ook echt op. Het is gewoon heel belangrijk om een goede sfeer te hebben richting zo’n WK en met vol goede moed aan de start te staan."