Ideaal voor Wout van Aert? Weerman Bram Verbruggen zegt wat hij mag verwachten in Liévin

Nog twee keer slapen voor het WK veldrijden in Liévin. Alle Belgische hoop ligt in handen van Wout van Aert.

Mathieu van der Poel is de absolute topfavoriet om wereldkampioen veldrijden te worden, maar vorige week stevig de WK-koorts in ons land toen Wout van Aert erg verrassend zijn deelname aankondigde.

Het parcours in Noord-Frankrijk is niet ideaal, al zouden de weersomstandigheden wel eens in de kaart van Wout van Aert kunnen spelen. Maar dan mag het niet te veel regen liefst. Wie kan dat beter weten dan weerman Bram Verbruggen?

“Vrijdag beginnen we de dag met temperaturen rond het vriespunt, 's namiddags stijgt het kwik naar 6 graden. Het wordt bewolkt met af en toe wat lichte regen”, vertelt hij op Sporza.

Ook zaterdag- en zondagochtend zou er vrieskou zijn. Na de middag zijn er zaterdag opklaringen en klimt het kwik naar 5 graden. Een identiek beeld haast voor zondag.

“Ook zondag is er dus een koude start van de dag met lage wolken, maar vrij snel zullen opklaringen volgen en 's namiddags wordt het vrij zonnig bij 5 graden”, vertelt de weerman nog.

Het valt vooral afwachten voor de renners hoe het parcours de regen, de nachtvorst en de vele wedstrijden en verkenningen zal verwerken.