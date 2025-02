Analist zet de puntjes wel héél scherp op de i over WK-strijd tussen van der Poel en van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel wil geschiedenis schrijven en in Liévin zijn zevende wereldtitel gaan behalen. Daarmee zou hij op gelijke hoogte komen met Eric De Vlaeminck. Met Wout van Aert kwam er in extremis wel nog een ferme concurrent bij. Wat denken de analisten?

Tot een week geleden leek Mathieu van der Poel vrij spel te hebben op weg naar zijn zevende wereldtitel, maar door de aanwezigheid van Wout van Aert is er toch een klein extra pigment gekomen aan de race in Liévin.

Mathieu met een grote voorsprong?

De vrouwencross leerde dat het ook niet zomaar evident is om alleen weg te rijden zolang een paar renners elkaar wat in evenwicht kunnen houden. En dus is de vraag wat de analisten verwachten naar zondag toe.

Richard Groenendaal nam het woord meteen bij Sporza en hij is duidelijk: "Het zal een andere cross worden als bij de vrouwen. Mannen hebben nog iets meer kracht op de fiets en Mathieu van der Poel gaat vanaf ronde 1 proberen zijn ding te doen."

Mathieu van der Poel niet nerveus

"Dat wil hij doen om daarna zijn eigen race te rijden en het parcours in te delen. Ik verwacht een one-man-show. Toch wel. En als het niet zo is, dan is het eigenlijk een verrassing."

"Ik wil niet zeggen dat het niet kan, maar het zou abnormaal zijn. Mathieu is een volwassen kerel die het klappen van de zweep kent en vertrouwen heeft in zichzelf. De aanwezigheid van Wout van Aert zal misschien zijn voelsprieten wel even hebben opgezet. Maar nerveus? Dat denk ik niet."