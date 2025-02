Bart Wellens is zéér streng: "Niet kunnen dat we dit soort taferelen moeten zien op een WK"

Het wereldkampioenschap veldrijden in Liévin zou wel eens een heel weekend leuke crossen kunnen opleveren. En dus is er toch ook de nodige chaos in Frankrijk te bemerken.

Tijdens de cross van de beloften viel op dat er door de modder heel veel renners nieuwe fietsen wilden gebruiken. Met alle gevolgen van dien, want de fietsen moeten natuurlijk ook proper gemaakt kunnen worden.

Emmers en hogedrukreinigers

En er waren te weinig werkende hogedrukreinigers, waardoor Paul Herijgers live bij Sporza ook meteen de chaos opmerkte. Mechaniciens moesten godbetert met emmertjes water de fietsen spoelen en kuisen.

Bij de profs zal er door de grote landen op tafel geklopt worden voor de hogedrukreinigers, zoveel is duidelijk volgens de analist. Maar Bart Wellens wilde achteraf toch scherp reageren.

Heel spijtige zaak

"Ik stond daarnet in de materiaalpost en dan dacht ik toch wel van wat een onprofessioneel gedoe is dit. Dit is echt wel een blaam naar de UCI toe", aldus gewezen veldrittopper en huidig ploegleider Wellens.

"Ze gaan het niet graag horen, maar ik vind het niet kunnen dat we dit soort taferelen moeten zien op een wereldkampioenschap." Sven Vanthourenhout pikte meteen in: "We kennen de geschiedenis van materiaalposten, maar dit is heel spijtig natuurlijk."