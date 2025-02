Richard Groenendaal streng voor wereldtopper: "Ze overdrijft"

Het WK in Liévin bracht bij de vrouwen een absolute topcross. Achteraf was er over de laatste ronde wel een en ander te doen. Lucinda Brand was niet te spreken over een actie van Fem van Empel.

"Ik denk dat iedereen wel weet dat Fem van Empel op de laatste strook aan de finish sterker was geweest, dus ik weet niet zo goed wat ik er moet van vinden en of het nodig is om iemand in de hekken te rijden." In de hekken gereden? "Als ik eerlijk ben, dan vond ik dat er op het EK ook al een rare actie is geweest die er een beetje bijhoorde, maar dit vind ik echt niet kunnen. Neen, ik zeg zeker niet dat ik anders wereldkampioene zou zijn geworden, maar het is jammer dat zoiets nodig is", klonk het streng en emotioneel na de race bij Lucinda Brand. Richard Groenendaal reageerde meteen bij Sporza: "Als ik heel eerlijk mag zijn, dan vind ik dat ze overdrijft. Ik denk dat interview nog te vroeg kwam en ze nog te vol in de emotie zat. Ze moet gewoon de beelden eens terugzien." Niet nodig "Deze wedstrijd verdient zo geen commentaar, de actie ook zeker niet. Dit was niet nodig", aldus de Nederlandse analist in de studio. "Ze had het in de fase daarvoor moeten oplossen. En misschien moet ze nog maar eens bellen met Annemarie Worst over Oostende", merkte hij nog fijntjes op.