Roger De Vlaeminck geeft Mathieu van der Poel een stevige veeg uit de pan

Ook Roger De Vlaeminck kijkt uit naar het WK veldrijden. Hij heeft zelfs een heel belangrijke boodschap over Mathieu van der Poel.

Roger De Vlaeminck kan nog steeds genieten van het veldrijden. “En zeker van de kleine Nys. Dat is er één naar mijn hart. Schone coureur, hij heeft alles mee”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De Vlaeminck ziet alvast een mooie toekomst voor hem weggelegd. “Als hij zijn verstand gebruikt gaat hij redelijk ver geraken. En een palmares uitbouwen waar zijn vader niet kan aan ruiken.”

Al beseft vader Sven Nys dat zelf maar al te goed. Thibau is een alleskunner. “Ik ga hem blíjven volgen. Van Aert heeft hij nu al eens geklopt (in Benidorm, red.) en binnen dit en twee jaar zie ik hem hetzelfde doen met Van der Poel. Hij is rap, hé.”

Over Van der Poel gesproken, wat mogen we zondag dan verwachten? “Ik kijk toch altijd weer uit naar dat gevecht tussen de 'Grote Twee'. Zeker als ze allebei op hun allerbest zijn en elkaar waard in het veld. Wie dan dat tikkeltje geluk aan zijn kant heeft, wint.”

De Vlaeminck snapt niet dat Van Aert, met zijn crossbehendigheid als bagage, zo vaak valt tijdens het wegseizoen. En ook Van der Poel krijgt van de wielerlegende een veeg uit de pan.

“Mathieu, van zijn kant, zou ik graag nóg vaker zien winnen. Waarom moet hij in de Tour op kop rijden of de sprint aantrekken voor Jasper Philipsen? Híj is de baas. Liever zie ik hem in de slotkilometer zelf eens versnellen en toeslaan.”