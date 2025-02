Thibau Nys wil het niet meer meemaken: "Ze heeft echt voor angst gezorgd"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys heeft deze winter heel wat stappen gezet. En ook tijdens het wegseizoen wil hij de nodige bagage opdoen richting de toekomst.

Met de Europese en Belgische titel op zak was het crossseizoen van Thibau Nys sowieso geslaagd. Na het WK veldrijden is het weer tijd voor de weg en ook dat staat in het teken van groeien.

“Deze zomer ga ik een serieuze stap vooruit zetten. Ik hoop daar volgende winter 100% de vruchten van te plukken”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En dat betekent ook de strijd met Mathieu van der Poel en Wout van Aert aangaan. Ook op de weg moet dat kunnen, zo oordeelt Nys.

“Op míjn favoriete omlopen dan. In zo’n cross zoals Hoogerheide, vorige zondag, kom ik nog niet aan de hielen van Van der Poel. Daar ben ik realistisch in”, klinkt het heel erg nuchter.

Nys weet dat hij nog tijd heeft, iets wat bij de tenoren veel minder is. Op een bepaald moment zal hun verhaal voorbij zijn en dan moet Nys de eerstvolgende in de rij zijn.

“Ik moet gewoon een betere renner worden, mijn kwaliteiten verder aanscherpen. En ook iets beter waken over mijn rust. De situatie waarin ik verzeilde in de aanloop naar dit cross-seizoen: ik wil ze niet meer meemaken. Ze heeft echt voor angst gezorgd. En fysieke stress. Níet oké.”