"Wout kennende...": Ex-bondscoach spreekt klare taal over Van Aert die op derde rij moet starten

Wout van Aert is de topfavoriet binnen de Belgische crossploeg. Al zit hij wel met een heel vervelend probleem.

Wout van Aert moet vanop de derde startrij vertrekken op het WK veldrijden in Liévin. Hij verzamelde dit seizoen te weinig punten om vooraan te mogen staan.

Dat betekent meteen een mogelijke achterstand op Mathieu van der Poel, met alle stress tot gevolg. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout blijft er rustig bij.

“Ik neem aan dat de huidige bondscoach die discussie zaterdag in de meeting ook wel zal meenemen. Maar je moet zulke richtlijnen ook niet belangrijker maken dan ze in werkelijkheid zijn”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De ploeg rond je is in het veldrijden veel minder belangrijk dan bij het wegwielrennen. Van Aert zal zich volgens Vanthourenhout ook totaal anders opstellen.

“Wout kennende gaat hij zich zeker niet opstellen als de grote kopman voor wie iedereen opzij moet. In de cross heeft hij dat nooit gedaan. Hij is daar heel nederig in. Hij gaat de andere Belgen hun kansen nooit willen ontnemen”, besluit hij.