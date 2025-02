Vanthourenhout liet kans op wereldtitel schieten voor Nys: "Maar voor alle duidelijkheid..."

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In 2005 stonden er met Sven Nys, Erwin Vervecken en Sven Vanthourenhout drie Belgen op het WK-podium. Vanthourenhout speelde een bepalende rol in de winst van Nys.

Na brons in 2000 en 2002 pakte Sven Nys in 2005 eindelijk zijn eerste wereldtitel veldrijden bij de profs. In het Duitse Sankt-Wendel won de 29-jarige Nys voor landgenoten Vervecken en Vanthourenhout.

Vooral Vanthourenhout speelde een belangrijke rol. Hij dacht zelf dat hij lang kans maakte op de wereldtitel, omdat Vanthourenhout ook zelf een gat dicht reed op Nys. Tot hij op twee ronden van het einde voelde dat hij op zijn limiet zat.

Vanthourenhout hielp Nys aan wereldtitel

"Vanaf dat moment heb ik de klik gemaakt: van kandidaat-winnaar ging het naar ideale ploegmaat", blikt Vanthourenhout terug bij Het Nieuwsblad. Nys nam in een bocht na een afdaling veel risico, Vervecken speelde op safe.

Vanthourenhout maakte van dat moment gebruik en dook in het gat. Hij schoof naar de tweede plaats, zette Vervecken vast en liet het tempo wat zakken. Daardoor pakte Nys enkele seconden voorsprong en pakte hij de wereldtitel.

"Voor alle duidelijkheid: ik heb ook niet overdreven, hoor. Ik had geen enkel probleem met Erwin en wilde het ook niet te smerig spelen", zegt Vanthourenhout nog. Zelf zou Vanthourenhout twee keer brons pakken (2004 en 2005) op een WK.