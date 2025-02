Kwam Nederlander op WK in de weg rijden van Wout van Aert? "Veel gezegd, maar je weet dat hij de favoriet is met Mathieu"

We weten ondertussen wel waarom Wout van Aert op het WK niet kon strijden om de zege: die slechte start vanop startrij 4. Hebben ze bij Nederland ook bewust actie ondernomen om het zo te laten uitdraaien?

Koers blijft ook een stukje tactiek en strategie. Die vraag mag dus gesteld worden. Nederlands bondscoach Gerben De Knegt sprak het wel reeds ronduit tegen. Iemand die in de positie kon komen om Wout van Aert wat te hinderen, was Ryan Kamp. De 24-jarige crosser moest immers ook van op de vierde startrij vertrekken in Liévin.

"Wout stond achter mij. Het kwam zo uit dat ik achter Wout terecht kwam. Vervolgens was er iets in de eerste bocht, waardoor ze allemaal bijna vielen. Daardoor had ik een gat op de rest. In de eerste ronde heb ik wel met Wout kunnen duelleren", zegt Kamp bij In De Leiderstrui. Is het dan toch zo dat hij even in de weg van Van Aert ging rijden?

Kamp houdt Van Aert even op

Dat wilde Kamp niet met zoveel woorden gezegd hebben. Het is wel een bonus als je hem in die situatie wat kan ophouden. Zo denkt Kamp er duidelijk ook over. "In de weg rijden is veel gezegd, maar toch: je weet dat hij de favoriet is met Mathieu. Als je hem dan kan voorblijven, is dat altijd mooi meegenomen." België en Van Aert namen het woord 'favoriet' zelf wel nooit in de mond.

Daarvoor had Van der Poel in de loop van het seizoen te veel indruk gemaakt. In elk geval is het knap dat Van Aert van op rij 4 nog naar de tweede plaats reed. Dat moet ook Kamp naar waarde kunnen schatten, want zelf haalde hij de top tien niet. "Top tien had mooi geweest, vooral voor op mijn lijstje voor later. Ik kom van de vierde rij, dus dan is elfde wel prima."

Ryan Kamp blikt positief terug

Kamp kijkt er dus vooral met een positief gevoel op terug. "Vergeleken met vorig jaar, waar ik bijna buiten de top twintig viel zelfs, is dit nu wel lekker ja."