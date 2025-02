Met of zonder de pech van Van Aert: Van der Poel zorgt voor zelfde conclusie na WK als na Wereldbeker in Maasmechelen

Na het WK kan dezelfde conclusie getrokken worden als na de Wereldbeker in Maasmechelen. Van der Poel zorgde hiervoor.

Daar bedoelen we het volgende mee: ook zonder pech had Wout van Aert Mathieu van der Poel niet kunnen volgen. Die pech was er wel degelijk: in Maasmechelen bleef Van Aert hangen achter een paaltje en kwam hij ten val net op het moment dat hij vooraan was aangesloten. Op het WK was er dan die slechte start, mede door een moeilijke startpositie.

Daardoor zou je je kunnen afvragen of Van Aert zonder die akkefietjes Van der Poel had kunnen bedreigen. Van Aert versloeg Van der Poel geen enkele keer in de loop van dit veldritseizoen, maar we hebben de Nederlander ook nooit echt bij hem zien wegdemarreren. Ze zaten slechts één keertje echt vooraan samen: in Maasmechelen. Toen verprutste Van Aert het met zijn val.

Rondetijden WK spreken boekdelen

In die Wereldbekermanche kreeg Van Aert aan de finish nog meer dan een minuut aan zijn broek. Van der Poel had het tempo zodanig hoog gelegd dat er sowieso geen houden aan was. Dat was ook op het WK veldrijden het geval. Dat stellen we niet enkel op basis van een vermoeden, we baseren ons hiervoor op de rondetijden die zijn vrijgegeven.

Deze kun je vinden op de officiële website van het WK veldrijden. Van Aert heeft slechts twee ronden sneller afgewerkt dan Van der Poel. In de derde ronde was Van Aert sneller onderweg en in de laatste ronde hield Van der Poel zich al wat in, omdat hij toch gewonnen spel had. Die kanttekening moet je er dan ook nog eens bij plaatsen.

Van der Poel duidelijk de snelste

Dan weet je: Van der Poel was gewoon de snelste. Met een rondetijd van 7 minuten en 24 seconden zette hij een knaller van een eerste ronde neer. Dat was genoeg om het verschil te maken.