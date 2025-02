📷 Tot op de minuut! Wout van Aert doet exact wat hij beloofd heeft na het WK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Terwijl Mathieu van der Poel en Thibau Nys genieten van vakantie, is Wout van Aert maandag wel gaan trainen. Hij kwam zijn belofte aan zijn trainer Mathieu Heijboer volledig na.

Het WK veldrijden voegde Wout van Aert in extremis nog toe aan zijn programma, maar zijn coach Mathieu Heijboer had daarvoor wel één voorwaarde. Van Aert mocht niet niet gaan zweven of teleurgesteld zijn na het WK.

Van Aert was dan ook duidelijk na zilveren medaille zondag op het WK veldrijden. "Mathieu Heijboer mag op zijn twee oren slapen: ik ben niet ontgoocheld", zei Van Aert bij Het Nieuwsblad. Want maandag moest de focus weer naar de weg gaan.

Van Aert werkt training van zes uur af

Er stond bij Van Aert maandag een training van zes uur op het programma. En daar hield Van Aert zich exact aan. Samen met Daan Soete ging Van Aert op pad voor een tocht van 168 kilometer van 6:00:56. Tot op de minuut zes uur dus.

"Da gade gij zelfs gemakkelijk kunnen", schreef Van Aert bij zijn rit over grotendeels onverharde wegen op Strava. Binnenkort vertrekt Van Aert weer naar Spanje om zich daar nog wat voor te bereiden op zijn eerste wegkoers.

Over minder dan twee weken rijdt Van Aert al de Clasica Jaen (17 februari), een Spaanse versie van de Strade Bianche. De Ronde van de Algarve (19 tot 23 februari) wordt de laatste koers van Van Aert voor het Vlaamse openingsweekend begin maart.