De Clercq ziet opvolging voor Van Aert-Van der Poel: "Dat wordt hét crossduel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn ondertussen allebei 30 jaar. Ze kunnen nog even mee, maar bondscoach Angelo De Clercq ziet dat de cross, op één voorwaarde, zich mag opmaken voor een nieuw duel de komende jaren.

In 2015 stonden Wout van Aert en Mathieu van der Poel voor het eerst samen aan de start van het WK veldrijden, als piepkuikens van amper 20 jaar. Van der Poel pakte in Tabor zijn eerste van zeven wereldtitels.

Tien jaar later zijn Van Aert en Van der Poel allebei 30 jaar en streden ze in Liévin voor de negende keer tegen elkaar om de wereldtitel. De vraag is echter hoe lang Van der Poel en Van Aert nog zullen doorgaan met crossen.

Wordt Nys-Del Grosso het nieuwe Van der Poel-Van Aert?

Belgisch bondscoach Angelo De Clercq ziet echter een nieuw duel in de maak als vervanging voor Van der Poel-Van Aert. "Nys-Del Grosso wordt hét crossduel van de nabije toekomst", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

Del Grosso (21) pakte voor de tweede keer op rij de wereldtitel bij de beloften, Nys (22) werd al Europees en Belgisch kampioen bij de profs. Al ziet De Clercq mogelijk ook een probleem. "Blijven ze voluit crossen of kiezen ze op termijn toch eerder voor de weg?"

Del Grosso beperkte nu al zijn veldritseizoen tot amper twaalf crossen, hij rijdt dit jaar een stevig wegprogramma bij Alpecin-Deceuninck. Toch wil Del Grosso net als Nys blijven crossen. "Ik vind het fantastisch om beide disciplines te combineren", stelt de Nederlander.