Van Avermaet waarschuwt Van der Poel en Nys voor gevaar: "Als voorjaarscoureur..."

Mathieu van der Poel en Thibau Nys zijn deze week niet op de fiets te vinden, maar wel op de latten. En dat is toch niet zonder risico, waarschuwt Greg Van Avermaet.

Thibau Nys is sinds maandag al in skigebied Val Thorens, met zijn vriendin Anna Eikendal en enkele vrienden. Enkele dagen op de latten om het veldritseizoen af te sluiten en daarna te focussen op het nieuwe wegseizoen.

Ook Mathieu van der Poel trekt deze week de latten aan. En dat mag ook van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. "Er staat niets over in mijn contract, maar de ploeg mag gerust zijn, want ik ski al heel mijn leven", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Van Avermaet waarschuwt voor gevaren van skiën

Zelfs Tadej Pogacar gaat al eens skiën, maar toch waarschuwt ex-renner Greg Van Avermaet. "Als voorjaarscoureur is het toch niet aan te raden." Zelf heeft Van Avermaet er zich tijdens zijn carrière nooit aan gewaagd.

Intussen zag Van Avermaet ook al filmpjes opduiken van Nys die soepel naar beneden gaat, ook Van der Poel heeft techniek en ervaring zat op de latten. En dus is het risico op blessures dus ook kleiner bij hen.

Toch geeft Van Avermaet wel nog wat goede raad mee. "Aan de renners die dat nog nooit gedaan hebben, zou ik zeggen: wacht er alstublieft mee, want het kan slecht aflopen", stelt de voormalige olympische kampioen nog.